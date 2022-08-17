AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Konya'da açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Konya'da açılış töreninde konuştu Açıklaması

17.08.2022 15:35
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Konya'da açılış töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "6'lı masanın adayının kim olduğunu belirleyecek bir kapasiteye sahip değiller.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "6'lı masanın adayının kim olduğunu belirleyecek bir kapasiteye sahip değiller. Çünkü birlik ve beraberlik yok, biri arkasına HDP'yi gizler, birisi arkasına dış güçleri gizler. Bu masadan ancak kaos çıkar, kavga çıkar. Bunların dağılışlarını göreceğiz." dedi.

Usta, Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Büyüksinan Mahallesi'nde yaptırılan, güneş enerji panelleri ile donatılmış Kapalı Pazar Market ve Kafe Karatay Büyüksinan şubesinin açılış töreninde, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ortak bir cumhurbaşkanı adayını belirleyebilecek kapasitede olmadıklarını söyledi.

Masayı oluşturan tarafların masada yer aldıklarına pişman olduklarını ifade eden Usta, "Şimdi 'bu masada oturduk da nasıl kalkacağız' diye ciddi bir hesaplaşmanın içindeler. 6'lı masanın adayının kim olduğunu belirleyecek bir kapasiteye sahip değiller. Çünkü birlik ve beraberlik yok, biri arkasına HDP'yi gizler, birisi arkasına dış güçleri gizler. Bu masadan ancak kaos çıkar, kavga çıkar. Bunların dağılışlarını göreceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gerçek bir devlet adamlığı sergilediğini ifade den Usta, şunları kaydetti:

"Maalesef 6'lı masa diye bir masa icat ettiler. 'Toroslar'ın evladıyım' diye çıkan ama Toroslar'ın evladı olduğunu unutup oturduğu masada kimlerden emir aldığını açıklamayacak durumda, zorda kalan, yeri geldiğinde 'Konya'nın evladıyım' diye buraya gelmeye çalışan, kendini siyasetçi olarak pazarlamaya çalışan, bu ülkeye hizmet etmek değil birilerinin talimatlarıyla hizmet etmeye çalışan kişileri görüyoruz. Üzülüyoruz tabii ki, bu noktaya gelmemeliydiler."

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da 2 bin 900 metrekarelik alana sahip Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi'nde esnafın rahat bir şekilde ürünlerini sergileme imkanına, vatandaşların da konforlu bir hizmet alma imkanına kavuştuğunu dile getirdi.

Kapalı pazar markette idari bölüm ve güvenlik odasının yanı sıra çay ocağı, mescit, bay-bayan ve engelli tuvaletleri ile elektrik ve hidrofor odalarının yer aldığını ifade eden Kılca, pazar yerinin güneş enerji santraliyle yıllık 472 MWh enerji üretiminin mümkün olabileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından kapalı pazar market ve Kafe Karatay Büyüksinan şubesinin açılışı yapıldı.

Açılış törenine, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Karabacak ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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