AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "(Kabine değişimi tartışmaları) Cumhurbaşkanı,... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş : " ( Kabine değişimi tartışmaları) Cumhurbaşkanı , istediği bakanı, istediği bakanlıkları değiştirme gücüne sahip. Dolayısıyla kabine değişikliği Cumhurbaşkanlığı sisteminde söz konusu değil. Cumhurbaşkanı hükümet içinde belirli değişiklikler yapabilir." - ANKARA

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