AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de temaslarda bulundu

05.08.2022 20:53
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de temaslarda bulundu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Keşir, partisinin Düzce Kadın Kolları üyeleriyle Gölyaka ilçesine bağlı Yunusefendi köyüne gitti.

Köyün farklı mahallelerindeki cemevlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Keşir, muharrem ayını tebrik etti.

Keşir, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 12 köye ziyaret programı hazırladıklarını söyledi.

Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirten Keşir, "Köy gezilerimiz kapsamında sorunları dinleyip yerinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Muharrem ayındayız. Bu bölgede bulunan Bektaşi, Alevi vatandaşlarımız için de önemli günler. Onların yas ve oruç günleri. Şu an Gölyaka ilçesi Yunusefendi köyünde onların cemevlerini, dedeleri ve aileleri ziyaret ederek, yaslarını, acılarını paylaşmaya çalıştık, muharrem aylarını tebrik etmek istedik." diye konuştu.

YORUMLAR
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AK Parti heyeti Akçakoca'da vatandaşı dinledi AK Parti heyeti Akçakoca'da vatandaşı dinledi AK Parti heyeti köyleri gezerek sorunları yerinde görüyor AK Parti heyeti köyleri gezerek sorunları yerinde görüyor
Kaynak: AA

Ayşe Keşir, AK Parti, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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