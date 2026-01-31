AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kütahya\'da konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Şimdi ilk 25 yıllık dönemimizde ortaya koyduğumuz bu performansın çok daha fevkinde, çok daha büyük hedeflere ikinci 25 yıllık dönemimize hazırlanıyoruz. İkinci 25 yıllık dönemimizi inşallah hep beraber 'şahlanış dönemi' olarak isimlendiriyoruz." dedi.

Akbaşoğlu, AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda muazzam mesafeler kat ederek, muazzam reformlara, devrimlere imza attığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıktığını söyledi.

AK Parti iktidarının ikinci 25 yıllık döneme hazırlandığını belirten Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi ilk 25 yıllık dönemimizde ortaya koyduğumuz bu performansın çok daha fevkinde, çok daha büyük hedeflere ikinci 25 yıllık dönemimize hazırlanıyoruz. İkinci 25 yıllık dönemimizi inşallah hep beraber şahlanış dönemi olarak isimlendiriyoruz. Çünkü öyle bir eşikteyiz ki yepyeni bir dünya kuruluyor. Türkiye bir kutup yıldızı olarak bölgesinde bir bölgesel güç ve küresel bir aktör olarak bütün insanlığın özlediği, beklediği bir nizamı alemi, bir küresel düzeni tıpkı ecdadımızın ortaya koyduğu gibi bugün de bu misyonu üstlenen bu kadrolar oluşturacak."

Akbaşoğlu, Terörsüz Türkiye'yi ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmeyi emin adımlarla Cumhur İttifakı olarak atıldığını vurguladı.

Türkiye'nin aktif dış politikasıyla dengeyi oluşturduğunu belirten Akbaşoğlu, birlik ve beraberlik içinde yeni dönemde çok daha büyük zaferlere, çok daha büyük başarılara imza atılacağını ifade etti.

"2026 yılı birçok alanda reformlar yılı olacak"

Halkın beklentilerine hiçbir zaman kulak tıkamadıklarını vurgulayan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Biliyorum bazı sıkıntılar var, bazı talepler var. Başta emeklilerimiz olmak üzere çiftçilerimizin, işçilerimizin farklı talepleri söz konusu. Biz bunlara hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Her daim Allah'ın izniyle gönlümüz de kulağımız da her türlü bedenimizin bütün hücreleriyle milletimizin sesine kulak vererek buralara geldik. Allah'ın izniyle 2026 yılı birçok alanda reformlar yılı olacak ve inşallah yüzde 20'nin altına enflasyonu düşüreceğiz. Önümüzdeki yıl ise bunu tek rakama, tek haneli noktaya indireceğiz."