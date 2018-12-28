Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Eğer Kararname Yetkisi Verilmişse Bunun En Üst Seviyede...

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Eğer Kararname Yetkisi Verilmişse Bunun En Üst Seviyede...

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İsteriz ki tüm bürokratlarımız, bakanlarımız, ha keza bütün parti yöneticileri kararname yetkisini daha iyi, pratik değerlendirsinler.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İsteriz ki tüm bürokratlarımız, bakanlarımız, ha keza bütün parti yöneticileri kararname yetkisini daha iyi, pratik değerlendirsinler. Eğer kararname yetkisi verilmişse bunun en üst seviyede uygulanması gereği vardır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetecilerle makamında buluştu. Kararname çıkarmaya yönelik soru üzerine 24 Haziran seçimlerinden sonra 15 kanun, 4 tezkere görüşmesini tamamladıklarını hatırlatan Turan, "2019'da da Meclisimiz kaldığı yerden milletimizin beklediği talepleri, görevleri yerine getirmeye çalışacaktır. 8 Ocak itibariyle kaldığımız yerden 70 maddelik torba yasa ifade edilen birçok konuyu içeren kanun teklifini görüşmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanlığı sisteminde yasal hak olan kararname çıkarma yetkisinin iyi değerlendirilmediği kanaatindeyim. İsteriz ki tüm bürokratlarımız, bakanlarımız, ha keza bütün parti yöneticileri kararname yetkisini daha iyi, pratik değerlendirsinler. Eğer kararname yetkisi verilmişse bunun en üst seviyede uygulanması gereği vardır. Yönetmelik, genelge, kararname, kanun konusu birbirinden farklıdır. Daha hızlı, pratik iş yapacaksak, yönetmelik maddeleri kanun olmaması lazım, kararname konusu kanun olmaması lazım" dedi.

Meclisin etkisizleştirilmesine yönelik eleştirilerle ilgili de Turan, "Meclisin yasa çıkarma yetkisi asli görevidir. Kararname çıkarma yetkisi anayasal haktır ve sınırları vardır. Her konuda kararname çıkarmak değil, anayasanın öngördüğü şartlarda kararname çıkarmaktan bahsediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:29 Kaynak: İHA

Bülent Turan, Politika
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