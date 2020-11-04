AK Parti heyetinden Özalp'ta iş yerleri yanan esnafa geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanlığı, Özalp'taki pasajda çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri Ferhat Atacan, Mehmet Tuğrul, Nurettin Gözütok, Abdurrahman Çohaz ve İlçe Başkanı Ercan Ağar, iş yeri sahipleriyle bir araya geldi.

Esnafın taleplerini dinleyen heyettekiler, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun geçmiş olsun dileklerini ileti.

AK Parti heyeti, ilçede bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.