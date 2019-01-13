AK Parti Kastamonu İl Teşkilatı, Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı, belediye başkan adayların düzenlediği toplantıda vatandaşlara tanıttı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı, belediye başkan adayların düzenlediği toplantıda vatandaşlara tanıttı. Aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "Kılıçdaroğlu'nun, 24 Haziran seçimlerinden sonra tahminlerimiz artık gideceği yönündeydi ama Muharrem İnce sıkı davranamadı" dedi.



Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kastamonu İl Başkanlığı düzenlediği aday toplantısında il ve ilçe belediye başkanı adaylarını halka tanıttı. Aday tanıtım toplantısına AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, İlçe Belediye Başkan Adayları ve partililer katıldı.



Aday tanıtım toplantısında Merkez Belediye Başkan Adayı, Tahsin Babaş, Abana, Yunus Akgül, Tosya, Kazım Şahin, İnebolu, Mustafa Hüner Özay, Ağlı, Muharrem Dinç, Daday, Hasan Aydemir, Çatalzeytin, Musa İhsan Oğuz, Devrekani, Engin Altıkulaç, Hanönü, Serkan Uçar, Küre, Kemal Bakır, Pınarbaşı, Şenol Yaşar, Azdavay, Osman Nuri Civelek, Taşköprü, Hüseyin Arslan, Doğanyurt, Ahmet Kaya, Seydiler, Oğuz Yılmaz, Şenpazar, Cem Çınar, Bozkurt, Muammer Yanık, İhsangazi, Zühtü Danacı, Araç, Güngör Çetin, Cide, Necdet Demir olarak tanıtıldı.



Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "AK Parti olmasaydı 2019 bütçesinde 400 milyara yakın faiz harcaması aktarılacaktı" dedi. Canikli, "2002'de yüzde 43 gibi inanılmaz bir rakama ulaşmış. Şimdi 2019 bütçesinde yüzde dokuza düşürülmüştür. Eğer, 2019 bütçesi bizim devraldığımız o faiz ödemelerinin yani 100 lirasının 43 lirası gibi aynı şey bir de bu oran aynı oranda kalmış olsaydı hiç bozulmamış olsaydı 2019 bütçesinin 960 milyarlık bütçenin yaklaşık 380 - 390 milyar lirası faiz ödemelerine aktarılacaktı. Bir yılda peki 2019 yılında öngörülen faiz ödemesi ne kadar yaklaşık 80 milyar lira civarında eğer aynı oran korunmuş olsaydı 2002'de olsaydı devraldığımız bütçedeki faize aktarılan o oran o rakam korunmuş olsaydı yaklaşık 400 milyar lira aktarılmış olacaktı. Bunun anlamı şudur: AK Parti hükümetlerinin bütçe içerisindeki faiz oranını yüzde 43'ten 9'a düşürerek 2019 yılı bütçesinde sadece bir yılda tam 310 milyar lira tasarruf etmişti. AK Parti olmasaydı 2019 bütçesinde 400 milyara yakın faiz harcaması aktarılacaktı. Bu faiz için para ödenecekti" dedi.



"Muharrem İnce sıkı davranamadı, silkeledi ama deviremedi"



24 Haziran seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başından gidemediğini ifade eden Eski Savunma Bakanı AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "Sayın Kılıçdaroğlu ve ayrıca bu projelere karşı çıkan hepsi kimse yaptıkları bu ülkenin menfaatine olan bu projeyi ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştığım şekilde karşı çıkıyorlarsa o projeden hayata geçtiğinde para ödemek durumunda olan ülkelerin ve onların menfaatini koruyan şirketlerin anlamına gelir. Başka bir anlamı var mı? Aslında Kılıçdaroğlu'nun, 24 Haziran seçimlerinden sonra tahminlerimiz artık gideceği yönündeydi ama Muharrem İnce sıkı davranamadı. Sirkeledi ama deviremedi. Ama 31 Mart seçimlerinden sonra inanıyoruz artık kimse Kılıçdaroğlu'nu tutamaz. Standartlarımız sadece eğitimde, hizmette, ulaşımda artmadı. Güvenlik, 2002'de ki bir ortamı ve Türkiye'ye savunma sanayisi alanında ulaştığı seviyeyi düşünün. 2002'de Türkiye, ihtiyacı olan silah, mühimmat, füze neyse, tank, top ihtiyacı olan bütün bu savunma ürünlerini sadece yüzde 18'ini kendi yerli ve milli imkanları ile üretebiliyor" şeklinde konuştu.



"Partili olmak, demokrasiye inanmak bunu gerektirir"



TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, "Yağan yağmurda ve karda beraber yürümeye devam edeceğiz. Belediye Başkan adaylarımızı seçerken, incelemeler yapıldı, görüşler alındı ve sonuçta bir karar verildi. Biraz sonra açıklanacak adaylarımızı belirledik. Aday adaylarımız vardı. Hepsi değerli kişilerdi. O arkadaşlar aramızda kişileri tercih ettik. Bundan sonra bize düşen bu adaylarımızın peşinde olmaktır. Gerçekten AK Parti ile ise, gerçekten ilçesine hizmet etmek istiyorlarsa, aday gösterilen arkadaşa destek olurlar. Partili olmak, demokrasiye inanmak bunu gerektirir. Arkadaşlarımızdan beklentim adaylara destek olmalıdır" ifadelerini kullandı.



"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 16 yıldır Kastamonu'muza büyük hizmetler yaptık"



AK Parti Milletvekili Metin Çelik, "16 yıldır bu memleketi yönetiyoruz. AK Parti kadroları Türkiye'yi büyütme mücadelesi var. Türkiye'nin geçmiş sorunlarını, milletimizin yaşadığı sıkıntıları sona erdirme, milletimizi dünyanın en refah yaşayan milletler arasına sokmak mücadelesi veriyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 16 yıldır Kastamonu'muza büyük hizmetler yaptık. Yıllarca biriken sorunları bir bir sona erdirdik. Çok ilçede belediyelerimizle birlikte hizmetlerimizi hayata geçirdik. Biz sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bir iki yıl içerisinde Kastamonu'daki AK Parti belediyeciliğin farkındalığını hissettirdik. 31 Mart'ta bu 5 yıllık hizmet karnesi halkımız en iyi şekilde verecekler. Kastamonu 13 bin metrekare ile büyük bir coğrafya. Bu coğrafyada hep birlikte hizmet edeceğiz. Merkez dahil 20 ilçeyi almamız için hiçbir sebep yok" şeklinde konuştu.



"Cumhur ittifakı 15 Temmuz ruhunu taşıyan bir ittifaktır"



AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, "Cumhurbaşkanımızın şu sözünü hatırlatmak istiyorum. AK Parti Belediyeciliği vatandaşı mutlu etme sanatıdır. Bu seçimlere tevazu, samimiyet ve gayret sloganına bağlı kalarak hareket etmemiz gerekiyor. Milletimizden aldığımız güçle, sandıktan yüzümüzün akıyla çıkacağız. Gönül belediyeciliğini Kastamonu'nun tüm ilçelerine, tüm mahallelerine, tüm sokaklarına nakış nakış işleyeceğiz. Unutmayalım ki, Cumhur ittifakı 15 Temmuz ruhunu taşıyan bir ittifaktır. Devletimizi ve milletimizi geleceğe taşıyan bir ittifaktır. Cumhur ittifakının diğer ismi millet aslı zillet ittifaklarla karıştırılmaması gerekiyor. Cumhur ittifakına olan bağlılığımızdan ve sadakatimizden taviz vermeden demokratik bir ortam içerisinde seçim çalışmalarını yapacağımızı belirtmek istiyorum. Her türlü kirli pazarlıkların oluşturulduğu bir seçim süreci bizi bekliyor. Günümüzün ana muhalefet partisi ve onların birlikte hareket ettiği terör örgütünün güdümündeki yapıların bir masa etrafında oturduğunu görüyoruz. Belki bugüne kadar birçok önemli seçim yaşadık ama geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görülmemiş senaryoların yazıldığı birbirinden farklı tuzakların kurulduğu bir dönemdeyiz. Bize karşı yapılan oyunları bozmak için yerel seçimlerde var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"1016 proje üreterek, Kastamonu'muza 270 milyon 378 bin TL'lik yatırımı kazandırdık"



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Merkezi yönetim ile yerel yönetimin el ele verdiğinde, birlikte çalıştığında nasıl güçlü hizmetler ürettiğini AK Belediyecilik ruhuyla 2014'ten bugüne gösterdik. 2014 Mahalli İdare Seçimlerinden bugüne geçen sürede irili ufaklı toplam 1016 proje üreterek, Kastamonumuza 270 milyon 378 bin TL'lik yatırımı kazandırdık. Bakanlıklarımız ile müşterek olarak devam eden çalışmalarımız ile birlikte şehrimize kazandıracağımız yatırım tutarı ise bugün itibariyle yaklaşık 876 Milyon TL olacaktır. 30 yılı aşkın süredir mahallelerimize, sokaklarımıza ve aziz hemşehrilerimize ekibimle birlikte hizmet ediyoruz. Şükürler olsun; görev süremiz içerisinde ayak basmadık, hizmet üretmedik tek bir mahallemiz, sokağımız ve caddemiz yoktur. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz, ne yapacağımızı ortak akıl ve istişare ile çok iyi planlıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından belediye başkan adayları toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. - KASTAMONU

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