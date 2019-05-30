AK Parti'li Bostancı: Askerlik yasasında paydaşları artırmak istiyoruz



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Askerlik yasasının önemi çerçevesinde uzlaşmayı aramak iktidarın yapması gereken bir iştir. Biz de mümkün olduğunca paydaşları artırmak istiyoruz. Bu yasayı müzakere sonucu çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

AK Parti'li Bostancı, DHA'ya yaptığı açıklamada, 1927 yılından bu yana ilk kez değişiklik yapılacak '1111 Sayılı Askerlik Kanunu' düzenlemesini, Meclis'te bulunan tüm siyasi partilerin görüş ve önerilerini alarak, ortak bir mutabakatla çıkarmak istediklerini söyledi. Bostancı "Bu kanunun pratiği, uygulaması, askerlik sistemi içeresindeki etkileri, beklentileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlandı. Sistemin işlemesi bakımından, verimli durumun nasıl sağlanacağı konusunu çalıştılar. Yasa Meclis'e geldi, komisyondan da çok çabuk geçti. Bu bir askerlik yasası, çok önemli değişiklikler getiriyor" dedi.

'BÜYÜK BİR YIĞILMA VAR'

Türkiye'de nüfus artış hızının yüzde 2,4'ten yüzde 1,6'ya indiğine dikkat çeken Bostancı, aynı zamanda yüksek okullaşma oranının da olağanüstü arttığını vurguladı. Bostancı "Hem üniversitelerin açılması hem de açıköğretim marifetiyle neticede çok sayıda insan üniversite mezunu olarak askerliğe müracaat etmek durumunda. Biz bu askerlik yasasını 6 ay olarak yapmasak bile kısa zaman sonra 12 ay askerlik yapacak, havuz sayı son derece azalacaktı. Diğer taraftan da büyük bir yığılma var, Türkiye'nin nüfus artış hızı çerçevesinde. Askeriyenin kabul edebileceği bir yığılma var. Bu durumda nüfus hareketiyle ülkenin barış ve selameti için gerekli olan haklarının korunması için gerekli olan askerlik hizmeti arasında yeni bir koordinasyon gerekiyordu. Yasa bu temel mantık üzerine şekillendi" diye konuştu.

'ENİNE BOYUNA TARTIŞMAK GEREKİR'

Bostancı, söz konusu düzenlemenin enine boyuna tartışılması gerektiğini vurgularken, muhalefet partilerinin vereceği desteğin önemine dikkat çekti. Bostancı şöyle dedi:

"Bütün siyasi partilerin bize söylediği genel kurul aşamasındayken bunu enine boyuna konuşmak, tartışmak gerekir. Çünkü çok önemli bir yasa. Türkiye'nin savunmasına ilişkin bir yasa. O yüzden 'bunları konuşmak ve teklifleri değerlendirmek önemlidir' dediler. Biz de bunu son derece makul ve uygun bulduk. Çünkü askerlik yasası uzlaşmayla çıkması gereken bir yasa. Bütün siyasi partilerin katkı ve değerlendirmeleriyle çıkması gereken bir yasa. Şüphesiz bizim bir değerlendirmemiz var. Gelen teklifleri de değerlendireceğiz ve o çerçevede askerlik yasasını çıkartacağız. Yasanın önemi çerçevesinde uzlaşmayı aramak iktidarın yapması gereken bir iştir. Biz de mümkün olduğunca paydaşları artırmak istiyoruz."

'TARTIŞMALAR BİR AN ÖNCE YAPILSIN'

Bostancı, yasanın, Meclis'te konuşulurken hızlı bir şekilde geçmesini istediklerini kaydederek, "Tartışmalar daha önce yapılsın ve genel kurul aşamasında yapılmasın istiyoruz. Eğer bunları yapmazsak, 1 günde çıkacak olan yasa 2 haftada, 15 günde çıkar. O yüzden biz yaklaşım olarak bu yasanın hem uzlaşmayı temin etmek hem görüş ve teklifleri almak için partilerle 'yol haritası oluşturalım' diye görüştük."

'BAYRAM SONRASI ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ'

Ramazan Bayramı sonrası yasayı çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Naci Bostancı, "Görüşmeler neticesinde katkı ve teklifleri almak ve müzakereleri gerçekleştirmek bakımından da bayram sonrası inşallah tam bir uzlaşma ile en kısa süre içinde bitirmek hususunda bir yaklaşımımız var" dedi.

'TEKLİFLER GELECEK, BAKACAĞIZ'

Bostancı, muhalefet partilerinin sunacağı katkıyı önemsediklerini söyleyerek, "Teklifler gelecek, biz onlara bakacağız, karşılıklı müzakere ile belli bir ortak görüşe vardıklarımız olabilir. Hangi konularda vardık, hangilerinde varmadık bunları tespit etmiş oluruz. O müzakereyi yapmak, bu köklü değişiklik dolayısıyla son derece önemlidir. Siyasi partilerin değerlendirmelerini almayı çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

'BAYRAMDAN SONRA BEKLENTİYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Bostancı, bayram öncesi yasanın çıkması için beklenti içinde olanlar olduğuna işaret ederek, "Keşke mümkün olsaydı ve hızlı bir şekilde bu yasayı çıkarabilseydik. Ama yasaları çıkarırken kurallara uymak gibi bir sorumluluğumuz var. O evlatlarımızın ve annelerin bir beklenti içerisinde olduğunu biliyoruz. Bayramdan sonra inşallah o beklentiyi gerçekleştireceğiz" dedi.

