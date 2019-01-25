Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekilleri Stk'ları Gezdi

AK Parti Milletvekilleri Stk'ları Gezdi

1 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Milletvekilleri Stk'ları Gezdi, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu.

Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat'a sivil toplum kuruluşu ziyaretinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş eşlik etti.

Milletvekilleri ve beraberindeki heyet ilk olarak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nazif Atalay'ı ziyaret etti.

Buradaki ziyaretin ardından Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat'ı ziyaret etti. Mahmut Fırat ve AK Parti heyeti seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Heyeti daha sonra ise Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu'yu makamında ziyaret etti. Mustafa Uslu ve milletvekilleri Türkiye'nin ekonomik durumu ve asgari ücret ile ilgili konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

Adıyaman, İbrahim Halil Fırat, Ahmet Aydın, Fırat, Politika
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