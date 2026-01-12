AK Parti MYK Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 15.21'de başladı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunum yapacağı, ardından TBMM gündeminin ele alınacağı belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
