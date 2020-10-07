AK Parti Pazaryeri İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Enes Malik Ay, kongreleri, siyasi partilerinin kan değişimi yaptığı yerler olarak nitelendirerek, "Bu gün itibari ile görevi devralacak ve 2023 seçimlerine Pazaryeri'ni hazırlayacak olan gençlik kollarının yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyor" dedi.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen AK Parti Pazaryeri İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Enes Malik Ay, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı ve partililer katıldı. Kongrede seçime tek liste halinde giren İsmail Duman başkan seçildi.

"Kongreler siyasi partilerinin kan değişimi yaptığı yerlerdir"

Kongrede açılış konuşması yapana AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Enes Malik Ay, "Kongreler siyasi partilerinin kan değişimi yaptığı yerlerdir. Biz burada bir dava yarışındayız, bayrağı daha da ileriye taşımak üzere yeni bir kardeşimiz göreve gelmek üzere. Bu zamana kadar AK Partimize hizmet etmiş, Pazaryeri ilçemize hizmet etmiş başta geçmiş dönem gençlik kollarımız başkanlarımız yürütme kurulu üyeleri yönetim kurulu üyeleri olmak üzere her birine hassaten saygılarımı şükranlarımı sunuyorum. Bu gün itibari ile görevi devralacak ve 2023 seçimlerine Pazaryeri'ni hazırlayacak olan gençlik kollarının yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Ben de inandığım yolda gönüllüsü olduğum AK Parti'me geri döndüm"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, inandıkları yolda yürümeye devam etiklerini söyleyerek, "Ben de bildiğiniz üzere inandığım yolda gönüllüsü olduğum AK Parti'me geri döndüm. Sizler gibi genç kardeşlerim gibi bende hevesli olarak AK Parti ye geldiğimde partimizin bütün işlemlerini ben yapıyordum. Gençlik kolu faaliyetlerini, sekreterlik faaliyetlerini, bütün teşkilatımızın faaliyetlerini ve inandığım yolda uzun yıllar bu heyecanı bende sizler gibi paylaştım. AK Partinin iktidara gelmesinin uzun yıllar da iktidarda olmasının en önemli unsurlarından birinin kadın kolları diğerinin de gençlik kolları olduğuna inancım tam. İnşallah yine inandığımız yolda önümüzdeki seçimlerde de siz genç kardeşlerimizin AK Parti'nin iktidara yürümesinde canla başla çalışacağınızdan inancımız sonsuz. Göreve gelecek genç kardeşlerimizin görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Kongremiz başta Bilecik'imize Pazaryeri ilçemize hayırlı uğurlu olsun"

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ise konuşmasında, "Kongremiz başta Bilecik'imize Pazaryeri İlçemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah haktan hukuktan ayrılmadan geçlerimiz ile beraber Kadın kollarımız ile beraber çalışacağız. Pazaryeri ilçemiz için gereken ne varsa yapmak için hazırız" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde seçime tek liste halinde giren İsmail Duman başkan seçildi. - BİLECİK