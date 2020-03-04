AK Parti Sakarya Milletvekillerinden ortak TÜVASAŞ açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekilleri kapanan ve yeni ismi TÜRASAŞ olan TÜVASAŞ için ortak bir açıklama yaptı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek Devlet Demiryollarına ait olan TÜVASAŞ'ın TÜRASAŞ'a birleştirilmesi sonrasında ortak bir basın açıklaması yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketi yani TÜVASAŞ'ın hem Sakarya'mız ve hem de Türkiye'miz için önemini hepimiz bilmekteyiz. TÜVASAŞ bugüne kadar önemli işler yapmış, başarılı çalışmalara imza atmış ve bünyesinde birçok başarılı aktörün yetişmesine zemin oluşturarak Sakarya'nın ve ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. TÜVASAŞ, dün olduğu gibi, bugün de yarın da aynı yolda ve güçlü bir şekilde varlığını devam ettirecektir. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre bundan böyle ilimizde faaliyet gösteren TÜVASAŞ ile Eskişehir ilinde faaliyet gösteren TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif Motor Sanayi Anonim Şirketi) ve Sivas ilinde faaliyet gösteren TÜDEMSAŞ (Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi), yeni kurulan ve merkezi Ankara olan TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi) bünyesine alınmıştır. Söz konusu bu durum, TÜVASAŞ'ın kapanması yahut irtifa kaybedeceği anlamına asla gelmemektedir. Bilakis aynı alanda ve değişik illerde faaliyet gösteren 3 fabrikanın, tek elden koordine edilerek, çok daha güçlü hale getirilecek ve çok daha başarılı işlere imza atacaktır. Şehrimizin ve ülkemizin her alanda yükselmesi için gece gündüz uğraş veren ve TÜVASAŞ'ımızın geleceği daha iyi olsun bu yeni yapılanmanın kararını veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Sakarya kamuoyunun bilmesini isteriz ki, söz konusu bu kararla TÜVASAŞ'ımız asla kapatılmamaktadır. Bilakis daha güçlü ve büyük işlere imza atmasını sağlayacak yeni bir yapılanma söz konusudur. Bu yeni yapılanmanın neden yapıldığı ve bundan sonraki işleyişinin nasıl olacağı konusunda işletilen süreçler bizim de takibimizde olmuştur. Devamlı aklımızda ve takibimizde olacak olan TÜVASAŞ'ımız inşallah çok daha büyük işlere imza atacaktır" denildi. - SAKARYA