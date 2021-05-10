AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek - Son Dakika

AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek

10.05.2021 16:50
AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek, System.String[]

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yeni ekonomi paketine göre; 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına alınacak. Ayrıca emeklilik hizmeti veren kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin BES'e aktarımına imkan sağlanacak.

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARA KREDİ DESTEĞİ

Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak. Orta vadeli program ve orta vadeli mali planın tek bir belge haline getirilecek. Finansal istikrar ve kalkınma komitesi, finansal istikrar komitesi olarak yeniden yapılandırılacak.

AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek

Bireysel Emeklilik, AK Parti, Kredi, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (14)
  • BU NE YAAA: EMEKLİLİK HAKIMIZI ELİMİZDEN AL ONDAN SONRA 18 YAŞ ALTINA BES DE DAYANTMA KOY. YOK ÖYLE YAĞMA... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Boş vaatlere tokuz: Geçti bor'un pazarı sür eşeğini niğde'ye,bu saatden sonra ne yaparsan yap boş inanmam EYT'liyim ben kazanılan hakkımı istiyorum,sizler saltanat içinde hayatınızı sürdürün biz vatandaşlar günü kurtarmanın çabasıyla uğraşalım,hakkım haram olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü Pamukkale travertenlerinde çıplak fotoğraf çektiren turistlere tepki yağdı Pamukkale travertenlerinde çıplak fotoğraf çektiren turistlere tepki yağdı Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti

Son Dakika Haberleri
17:53 Hayvanlara yönelik şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!
17:41 "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor
17:36 AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!
17:29 Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
17:26 Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü
16:50 AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek
16:46 Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak
16:24 UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak
16:06 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
16:01 Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi
Hayvanlara yönelik şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar! Hayvanlara yönelik şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!         
17:54
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü         
17:27
UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak         
16:24
Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti         
16:04
Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı         
15:39
Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu         
14:50
Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu         
14:26
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi! Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!         
13:56
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı         
13:08
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 17:59:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement