AK Partili Ala: Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz

03.01.2026 22:29
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. Başta emeklilerimiz olmak üzere çalışanlarımız ve tüm kardeşlerimizin gelirini artıracağız. Yüksek gelirli ülkeler grubunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra partililer katıldı. Ala, burada yaptığı konuşmada, "Hep birlikte tarih yazıyoruz. Kurulduğu 2002 yılından bu güne kadar 19 kere milletin önüne sandık gelmiş. 19 seçimi de kazanmış bir kadroyla karşı karşıyayız. Dün Yargıtay, bütün Türkiye'deki üye sayısını açıkladı. 11 milyon 550 bin üyemiz var. Bu ne demek bütün partilerin üye sayısını toplayıp, 2 ile çarptığımızda AK Parti etmiyor" dedi.

'ULUSLARARASI SİSTEM ÇÖKMÜŞ DURUMDA'

Uluslararası sistemin çöktüğünü söyleyen ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Ala, Terörsüz Türkiye projesini işaret ederek, "Dünya sürekli bir silahsız savaş halinde. Uluslararası sistem çökmüş durumda. Uluslararası kuruluşlar işlevsiz hale geldi. Bölgemize bakınca, ülkeler tarumar oldu. Suriye'den Irak'a her şey gözümüzün önünde oldu. Bundan sonra da emin adımlarla bu projeyi tamamlayıp, 86 milyonun kardeşliğiyle, dayanışmasıyla Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıyacağız. Bölgemizde ve ülkemizde kullanılmaya müsait bir yapı varsa, bir örgüt varsa, emin olun onu kullanacak olanı hiç uzakta aramaya gerek yok. Bilin ki yanı başımızdadır. Topyekün bu meseleden kurtulmak, Türkiye'nin hayat memat meselesidir" diye konuştu.

'KENDİLERİNİN DIŞINDA BİR DERTLERİ YOK'

Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Efkan Ala, şunları söyledi:

"Bunların sınırlarımız dışındaki kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğini gördünüz mü? 'Ne işiniz vardı' dediler. Bunlar içeride de, vatandaşın olduğu yere gitmiyorlar. Varsa yoksa Silivri. Oraya gidip ağzına geleni söylüyor. Bizim bunlara ayıracak vaktimiz yok. Bunlara oy verenlere çağrımız, görüyorsunuz ülkenin, bölgenin, dünyanın bir çok meselesi varken, bunların temel meselesi kendileri. Kendilerinin dışında bir dertleri yok. Onun için gelin, 86 milyon vatandaşımız, dünyada liderler diplomasisinin kitabını yazan Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla destek verelim ki, dünyanın meseleleri, Türkiye'nin, bölgenin meseleleri ile daha güçlü şekilde uğraşabilsin. Biz bunun çabası içindeyiz. Türkiye'nin yüklendiği tarihi misyon, tarihi sorumluluk bize bunu bir vazife olarak önümüze koymaktadır. Bugüne kadar Türkiye'yi getirdik, hedefler koyduk."

'TÜRKİYE EKONOMİSİNİ 5 KAT BÜYÜTTÜK'

Ekonomi yönetimine de değinen Efkan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merak etmeyin. Çalışan, işçimiz, çiftçimiz, emeklimizin meselesini biz her hafta masamızda tartışıyoruz. Programlar yapıyoruz. Tedbirler alıyoruz. Her şeyin bir sırası ve zamanı var. İnşallah onları da kararlılık ile uyguluyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. Başta emeklilerimiz olmak üzere çalışanlarımız ve tüm kardeşlerimizin gelirini arttıracağız. Yüksek gelirli ülkeler grubunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye'nin ekonomisini bugüne kadar 5 kat büyüttük. 15 kat büyütecek kadrolar da AK kadrolardır. Milletimizin beklentisi bu, bizim de milletimize sevdamızın ucu bucağı yoktur."

Kaynak: DHA

Politika, AK Parti, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

