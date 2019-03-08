Ak Partili Başkan Adayı Seven, Durmaksızın Çalışıyor
17 dakika önce
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Ak Parti Belediye Başkan adayı Salim Seven 31 Mart yerel seçimler öncesinde gece gündüz demeden çalışıyor.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesine bağlı Kayabağlar
Ak Parti Belediye Başkan adayı Salim Seven
31 Mart yerel seçimler öncesinde gece gündüz demeden çalışıyor.
Kayabağlar beldesinde sıkılmadık el, ayak basılmadık yer bırakmama adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Belediye Başkan adayı Salim Seven, esnaf, hastane, taziye, bakkal ve kahvehaneyi ziyaret ederek destek istedi. Ak Parti Kurtalan Kayabağlar belde belediye başkan adayı
60 yaşında 9 çocuk babası Salim Seven, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belde alanlarının yanı sıra esnaf, bakkal, hastane ve sivil toplum kuruluşlarını gezerek vatandaşlardan oy istiyor. Beldede gezilmedik yer bırakmayacaklarını belirten Seven, seçim çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti. Seven, "Ak Parti Kayabağlar beldesi belediye başkan adayıyım. Beldeye yapacağım güzel projelerim var, bu projeleri hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım. Seçime kısa bir süre kaldı. İnşallah belde halkının desteğiyle başkan seçilirim" dedi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
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