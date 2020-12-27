AK Partili Çalık: "Vakıf eserleri ayağa kaldırılıyor" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2003'ten bugüne kadar Türkiye genelinde 5 bin 500, Malatya'da ise 37 vakıf eserinin restorasyonunun tamamlandığını belirterek, "Ecdadımızın yadigarı olan ve her biri bir şaheser niteliğini taşıyan vakıf eserleri bir bir ayağa kaldırılıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberindeki partililerle Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki vakıf eserlerini ziyaret etti.

Burada konuşan Çalık, vakıf eserlerinin sadece camiler olmadığına dikkati çekerek, "Bunların içinde medreseler, türbeler, hanlar, kervansaraylar, hamamlar, külliyeler var, her şey var. Ecdadımızın yadigarı olan ve her biri bir şaheser niteliğini taşıyan bu vakıf eserleri bir bir ayağa kaldırılıyor. Son 17 yılda ilimizde 37 vakıf eserinin onarım ve restorasyonu tamamlandı. Türkiye genelinde 1996-2002 yılları arasında 56 vakıf eseri onarılmasına karşın, 2003-2020 yılları arasında 5 bin 500'e yakın eser restore edildi. İşte bizimle, önceki dönemler arasındaki fark budur." değerlendirmesinde bulundu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören kentteki tarihi Ulu Cami ile Hacı Yusuf Taş Camisi (Yeni Camii) hakkında da konuşan Çalık, şunları kaydetti:

"Battalgazi ilçemizde Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1124'te yaptırılan Ulu Cami ile Hocazade Hacı Yusuf tarafından 1843'te inşa ettirilen ve 1893'teki sarsıntıda yıkılmasının ardından vatandaşlardan toplanan yardımlarla ayağa kaldırılan Hacı Yusuf Taş Camisi'nde de 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar oluşmuştu. İlk etapta artçı depremlerde daha fazla zarar görmemesi için güçlendirme çalışması gerçekleştirilmişti. Her iki tarihi camimizle ilgili restorasyona yönelik projeler Sivas Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda onaylandı. Ulu Caminin ihale maliyet çalışmaları tamamlanırken, yaklaşık 11 milyon lira maliyetindeki Hacı Yusuf Taş Camisi'nde de çalışmalar iki aydır devam ediyor ve ihale şartnamesine göre işin bitim tarihi önümüzdeki yılın Aralık ayı olmasına rağmen Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor."