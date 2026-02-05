AK Partili Cıngı: "Ev sahibi Kayseri, sosyal konut politikamızın sahadaki karşılığıdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Partili Cıngı: "Ev sahibi Kayseri, sosyal konut politikamızın sahadaki karşılığıdır"

AK Partili Cıngı: "Ev sahibi Kayseri, sosyal konut politikamızın sahadaki karşılığıdır"
05.02.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut çalışmaları ile bu çalışmaların Kayseri'deki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut çalışmaları ile bu çalışmaların Kayseri'deki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cıngı, Türkiye'de sosyal konut politikasının TOKİ eliyle yürütüldüğünü hatırlatarak, TOKİ'nin 1984-2002 döneminde yaklaşık 44 bin konut inşa ettiğini, 2002 sonrasında ise AK Parti iktidarları döneminde bu sayının 1 milyon 700 bine ulaştığını ve projelerin yaklaşık 10 milyon vatandaşın hayatına dokunduğunu ifade etti. Yüzyılın Konut Projesi'nin Türkiye'nin hem sosyal hem de kentsel dönüşüm tarihinde bugüne kadar atılmış en büyük adım olduğunu belirten Milletvekili Cıngı, Türkiye'nin geliştirdiği sosyal konut anlayışının Avrupa ve dünya genelinde de örnek teşkil ettiğini aktardı. Milletvekili Cıngı ayrıca 81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesiyle yaklaşık 2 milyon vatandaşın konut sahibi olmasının hedeflendiğini, projeye Türkiye genelinde 8 milyon 840 bin başvuru yapıldığını kaydetti.

Kayseri özelinde ise Cıngı, proje kapsamında kent genelinde 63 bin 121 başvuru alındığını ve 7 bin 562 konut için hak sahiplerinin belirlendiğini belirtti. Sosyal konutların Kayseri'de merkezden ilçelere uzanan dengeli bir planlama çerçevesinde hayata geçirildiğini vurgulayan Milletvekili Cıngı, merkez ilçelerde 6 bin 20 konutun yer aldığını, diğer ilçelerde de kura ve hak sahipliği süreçlerinin tamamlandığını ifade etti. Hak sahipliği sürecinde sosyal öncelik gruplarının dikkate alındığını vurgulayan Cıngı, şehit aileleri ve gazilerden gelen 152 başvurunun tamamının karşılandığını, engelli vatandaşlardan alınan 3 bin 97 başvurudan 301'inin, emeklilerden gelen 9 bin 447 başvurudan bin 204'ünün, gençlerin yaptığı 9 bin 630 başvurudan bin 204'ünün ve üç çocuk ve üzeri ailelerden gelen 4 bin 70 başvurudan 602'sinin hak sahibi olduğunu belirtti.

Yapım ve teslim sürecine ilişkin olarak Cıngı, Kayseri'de hak sahipliği belirlenen konutlara yönelik ihale ve inşaat çalışmalarının etaplar halinde başlatılacağını, teslimatlara 2027 yılı Mart ayı itibarıyla başlanmasının hedeflendiğini aktardı. 'Ev Sahibi Kayseri' anlayışıyla konut sahibi olan 7 bin 562 ailenin yeni evlerinin hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Cıngı, konut sahibi olamayan tek bir vatandaş kalmayana kadar sosyal konut projelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Murat Cahid Cıngı, Milletvekili, Sosyal Konut, AK Parti, Politika, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Cıngı: 'Ev sahibi Kayseri, sosyal konut politikamızın sahadaki karşılığıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:40:27. #7.11#
SON DAKİKA: AK Partili Cıngı: "Ev sahibi Kayseri, sosyal konut politikamızın sahadaki karşılığıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.