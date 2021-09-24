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AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim - Son Dakika

AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim

24.09.2021 10:45
AK Partili il başkanından

41 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ'daki depremde hasar gören binaların yıkım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yıkım ihalelerinin usulsüz yapıldığını belirterek "Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim" ifadelerini kullandı

24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 5 bina yıkılmış binlerce bina ise hasar almıştı. Deprem sonrasında hasar alan binaların yıkım ihalelerinin usulsüz yapıldığı iddia edilmişti.

İddialara ilişkin Kanal Fırat'ta 'Gündem Özel' programında Zeki Akbıyık'a konuşan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti milletvekillilerinin, belediye başkanının ve valinin de olduğu toplantılarda defalarca yıkım ihalelerinin şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini ve valilik makamının ve siyasi aktörlerin zan altında bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

"BİR YERLERDE BİR YANLIŞLIK VAR"

Yıkım ihalelerinin düzgün yapılmadığını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Yıkım zamanında yapılmış olsaydı bu kadar eleştiri, bu kadar dedikodu, bu kadar problem olmazdı. Dolayısıyla bir yerlerde bir yanlışlık var ama bu art niyetli bir yanlışlık mı yoksa usulde yapılmış bir hata mı onun takdirini vatandaşımız koysun. Ondan daha öncesi şudur, siz öyle şeyler yapın ki üzerinizde şu izanlar bulunmasın. Bu sorun birçok yerden kaynaklanıyor olabilir, yanlış planlamalardan olabilir. İlk zamanlardaki yıkımlarla son zamanlardaki yıkımlar arasında fark var. İlk zamanlardaki yıkımlarda çok hızlı bir yıkım ihtiyacı vardı. Bu süreci geçtikten sonra bir planlama yapılabilirdi bu planlamayla birlikte özellikle vatandaşların evlerinin yıkılmasıyla ilgili kendilerine bir süre tanınabilirdi. Ev sahibi kendi yerini bir yıl içerisinde kendilerinin yıkması için ve yıkımdan kaynaklanan bir takım şeylerden faydalanmaları amacıyla süreci başlatıyoruz denilebilir süreç sonlandığında hala yıkmamışsa o zaman devlet eliyle yıkılabilirdi. Bu bir yöntem ama bu yapılmadı. Diğer yıkımlarda değişik yıkım biçimleri oldu dolayısıyla yıkım işiyle uğraşan müteahhitler veya firma sahipleri zaman zaman bizlere gelip eleştiride bulundu.

AK Partili il başkanından 'Usulsüz ihale' itirafı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim

"VİCDANEN RAHAT DEĞİLİM"

Ben de onlara klasik anlamda söyledim ama sorunu çözen bir ifade biçimi değil. Ben onlara 'iki İ'ye kapalıyım diyorum. Biri ihale, biri imar. Ben bu iki şeye duvar gibiyim ve ilgilenmiyorum. Ama şahsım olarak bunu söylüyorum. Yoksa toplumda bununla ilgili bir takım problemler, suistimaller, problemler olursa ben ne ihale makamıyım ne de ihale makamının yaptığı ihaleyi iptal edecek makamdayım. Toplumda en ufak bir olumsuzluk, en ufak bir negatiflik ve yanlışlığın birey, kurum, yetkililer tarafından yapılmış olmasının bedeli Ak Parti'ye ödetiliyor ya da ödetilmeye çalışılıyor. Ben defalarca sayın vekillerimle birlikte hatta belediye başkanımın da ve sayın valimizin de olduğu ya da farklı zamanlarda farklı kişilere ısrarla söylediğimiz yıkım ihalelerinin şeffaf bir şekilde yapılıp makamınızı da, siyasi aktörlerimizi de zan altında bırakmama üzere şeffaf bir ihale biçiminde yapalım. Vicdanen rahat değilim, olmayacağım da çünkü ben insanların aklıyla dalga geçemem ki bende de oturmuyor ki. Ben gerekli hatırlatmaları yapmışım ama hesap sorucu makamda değilim."

AK Partili il başkanından Usulsüz ihale çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim

AK Parti, Elazığ, Fırat, Ocak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili il başkanından 'Usulsüz ihale' çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim - Son Dakika
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