AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti\'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişinin ardından belediyedeki görev sürecine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tugay'ın, AK Parti rozetini takmasının hemen ardından 5 günlük yıllık izin kullanma kararı aldığı iddia edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İz Gazete’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozetini taktığı Tugay, parti değişikliğinin hemen ardından 5 günlük yıllık izne ayrıldı. 

ROZETİNİ TAKTI, ERTESİ GÜN İZNE ÇIKTI

Cemil Tugay, 7 Ekim’de AK Parti Milletvekilleri Buluşması programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti’ye katıldı.

Tugay’ın parti değişikliğinin ardından bugün itibarıyla 5 günlük yıllık izne ayrıldığı bildirildi. Tugay, izin kararını İzmir Büyükşehir Belediyesi personeline gönderdiği mesajla duyurdu. 

AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı

BAŞKANLIĞA MUSTAFA ÖZUSLU VEKALET EDECEK

Tugay’ın izinli olduğu süre boyunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özuslu yürütecek.

Bu görevlendirmenin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Levent Yıldır’ın istifasının ardından yapıldığı belirtildi. 

İZMİR’DE 27 YIL SONRA BİR İLK

Tugay’ın AK Parti’ye geçişiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de dikkat çeken bir siyasi değişiklik yaşandı.  Tugay’ın parti değişikliğinin ardından İzmir 27 yıl sonra ilk kez CHP'den çıkmış oldu. 

AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı

PROTESTOLAR YÜKSELDİ

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması İzmir’de siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Tugay’ın parti değişikliğine tepki gösteren gruplar kentte protesto gösterileri düzenledi.

7 Ekim akşamı Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan gruplarla polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Tugay’ın istifasını isteyen göstericilerin belediye binasına yürümek istediği, ancak polis barikatlarıyla karşılaştığı bildirildi.

TUGAY: İZMİR’İ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

AK Parti’ye katılım töreninde konuşan Cemil Tugay ise kararının ardından İzmir’e yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve AK Parti’nin desteğiyle İzmir’in sorunlarını çözmek ve kenti yeniden inşa etmek üzere yola çıktıklarını ifade etti. 

Tugay’ın 5 günlük yıllık izninin ardından görevine yeniden dönmesi bekleniyor.

Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsünÖzgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duşİzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
İzmir Büyükşehir BelediyesiCemil TugayAK PartiSiyasetİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Oy halkın iradesidir, halkın iradesi namustur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Mourinho sessizliğini bozdu Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Berna Laçin serbest bırakıldı Berna Laçin serbest bırakıldı
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
19:49
Trump, İran’la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
Trump, İran'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
19:38
Kızını kaybeden Atilla Taş’ın yıllar önceki sözleri yürek burktu
Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktu
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 19:57:04. #.0.2#
SON DAKİKA: AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei