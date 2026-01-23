Akarca, Çocuk Meclisi Üyeleri ile Buluştu - Son Dakika
Akarca, Çocuk Meclisi Üyeleri ile Buluştu

23.01.2026 19:16
Kamu Başdenetçisi Akarca, ABB Çocuk Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek çocuk hakları hakkında bilgi verdi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 30. Dönem Çocuk Meclisi üyelerini ağırladı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamu Başdenetçisi Akarca, ABB 30. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri ile KDK'de bir araya geldi.

Akarca, KDK'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, bağımsız ve tarafsız bir hak arama kurumu olduğunu belirterek, 2013'ten bu yana vatandaşlardan başvuru aldıklarını ifade etti.

KDK'nin, başvuru üzerine idarenin her türlü işlem ve eylemi ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı, adalet anlayışı çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden incelediğini vurgulayan Akarca, "İncelemelerimizi tamamlayarak en geç 6 ay içerisinde karar veriyoruz. Başvurular tamamen ücretsizdir. İnternet sitemiz, e-Devlet, e-posta, dilekçe yoluyla ya da kuruma bizzat gelerek kolay ve esnek bir şekilde başvuru yapılabilmektedir." bilgisini paylaştı.

"Çocuklar bizim için son derece önemli ve kıymetli"

Akarca, geçen yıl UNICEF işbirliğiyle, "Çocuk Hakları Stratejisi 2. Eylem Planı ile Çocuk Dostu Karar Yazma Rehberi"nin hazırlandığını hatırlatarak, "Çocuklar bizim için son derece önemli ve kıymetlidir. Sizler hem bu milletin hem de insanlığın geleceğisiniz. Çocuk Meclisi olarak sizleri tebrik ediyorum, çok güzel çalışmalara imza attığınızı biliyorum." ifadesini kullandı.

KDK'ye çocuk hakları alanında 2025 yılı sonuna kadar toplam 4 bin 19 başvuru yapıldığını açıklayan Akarca, çocukların en fazla okullarda yaşanan akran zorbalığı, oyun alanları, okul kantinleri ve öğretmen davranışları konularında başvuruda bulunduğunu, başvuruların idarelerle görüşülerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu aktardı.

Akarca, çocukların geleceğin yöneticileri, akademisyenleri ve meslek insanları olacağını belirterek, Çocuk Meclisi üyelerine, "Aranızdan bazıları kaymakam, bazıları öğretim üyesi, bazıları öğretmen, bazıları mühendis olacak. Kendinizi iyi geliştirin, çok okuyun, iyi ve ahlaklı insan olmaya çalışın. Önemli olan ne kadar okuduğunuz değil, okuduğunuzu hayata geçirebilmenizdir. Başka insanlara iyilik yapmak, başkasının hüznüyle hüzünlenmek bizim insani yönümüzü gösterir. Bu milletin onurlu bir evladı olarak milletimize, devletimize ve bayrağımıza sahip çıkacağız." tavsiyelerinde bulundu.

Programda Çocuk Meclisi üyeleri, çocukların kuruma hangi konularda başvuru yaptığı, akran zorbalığına ilişkin başvurular ve çocukların hak arama bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında sorular yöneltti.

Kaynak: AA

Güncel, Çocuk, Kamu, Son Dakika

