İstanbul Sultangazi Habibler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 gün önce kavga ettikleri iddia edilen iki kişi dün gece akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Kavga edenlerin birinin elinde pompalı tüfek vardı.
Elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli kavga ettiği kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Elinde pompalı tüfekli bir kişi kavga ettikleri sırasında karşı taraftaki kişi bacağından vurdu. Akaryakıt istasyonundaki dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bacağından vurulan kişi bir süre boyunca akaryakıt istasyonu önünde yardım bekledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Akaryakıt istasyonundaki pompalı dehşet cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika