Akaryakıt istasyonundaki pompalı dehşet cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonundaki pompalı dehşet cep telefonu kamerasına yansıdı

15.10.2022 10:27

İstanbul Sultangazi'de akaryakıt istasyonunda aralarında husumet olduğu öne sürülen iki kişi kavga etti. Elinde pompalı tüfek bulunan şüphelinin kavga ettiği kişiyi bacağından vurarak yaraladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul Sultangazi Habibler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 gün önce kavga ettikleri iddia edilen iki kişi dün gece akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Kavga edenlerin birinin elinde pompalı tüfek vardı.

TÜFEĞİ OLAN KİŞİ DİĞERİNİ BACAĞINDAN VURDU

Elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli kavga ettiği kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Elinde pompalı tüfekli bir kişi kavga ettikleri sırasında karşı taraftaki kişi bacağından vurdu. Akaryakıt istasyonundaki dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bacağından vurulan kişi bir süre boyunca akaryakıt istasyonu önünde yardım bekledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.

Akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle dehşet anları yaşattı
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Kaynak: DHA

Sultangazi, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonundaki pompalı dehşet cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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