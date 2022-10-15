Bacağından vurulan kişi bir süre boyunca akaryakıt istasyonu önünde yardım bekledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Akaryakıt istasyonundaki pompalı dehşet cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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