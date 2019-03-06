Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Yangın, Korkuttu

Akaryakıt İstasyonunda Yangın, Korkuttu

1 saat önce

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangın, korkuttu.

Akaryakıt İstasyonunda Yangın, Korkuttu, System.String[]
GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangın, korkuttu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, zarara yol açtı.

Fatih Mahallesi  Giresun Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda, malzemelerin konulduğu depoda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, depoyu sardı. Yangına ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yaptı. İhbar üzerine bölgeye Şebinkarahisar ve Alucra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:50 Kaynak: DHA

Giresun, Şebinkarahisar, Güncel
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