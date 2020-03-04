Akaryakıt şirketleri, Rekabet Kurumu'na savunma yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akaryakıt şirketleri, Rekabet Kurumu'na savunma yapacak - Son Dakika Ekonomi

Akaryakıt şirketleri, Rekabet Kurumu'na savunma yapacak

17 dakika önce

Rekabet Kurulu'nun 5 akaryakıt şirketi için yürüttüğü soruşturmanın bugünkü sözlü savunma toplantısını gizli oturumda olacak.

Akaryakıt şirketleri, Rekabet Kurumu'na savunma yapacak, System.String[]

Rekabet Kurulu'nun 5 akaryakıt şirketi için yürüttüğü soruşturmanın bugünkü sözlü savunma toplantısını gizli oturumda olacak.

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:51 
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