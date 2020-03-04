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Akaryakıt şirketleri, Rekabet Kurumu'na savunma yapacak
17 dakika önce
Rekabet Kurulu'nun 5 akaryakıt şirketi için yürüttüğü soruşturmanın bugünkü sözlü savunma toplantısını gizli oturumda olacak.
Rekabet Kurulu'nun 5 akaryakıt şirketi için yürüttüğü soruşturmanın bugünkü sözlü savunma toplantısını gizli oturumda olacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:51
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