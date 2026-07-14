Akasya'da açık hava sineması başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akasya'da açık hava sineması başlıyor

Akasya\'da açık hava sineması başlıyor
14.07.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akkök Holding iştiraki Akiş GYO yatırımlarından Akasya, 18 Temmuz–12 Eylül tarihleri arasında Retro Lunapark'ta Açık Hava Sineması etkinliğini düzenleyecek. Her Çarşamba ve cumartesi günü saat 20.45'te gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerde farklı türlerden filmler izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl Togg iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında aksiyon, romantik komedi, animasyon ve dram türlerinden filmler gösterilecek. Programda The Batman, La La Land, Top Gun: Maverick, Everything Everywhere All at Once ve Inside Out 2 gibi yapımların yanı sıra yerli filmler de yer alıyor.

Etkinlik programına ve güncel duyurulara Akasya'nın internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Etkinlik Programı

  • 18 Temmuz 2026 Cumartesi: The Batman
  • 22 Temmuz 2026 Çarşamba: Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz
  • 25 Temmuz 2026 Cumartesi: Zootropolis 2
  • 29 Temmuz 2026 Çarşamba: The Grand Budapest Hotel
  • 1 Ağustos 2026 Cumartesi: La La Land
  • 5 Ağustos 2026 Çarşamba: Çatıda Biri Var
  • 8 Ağustos 2026 Cumartesi: Ayı Paddington: Ormanda Macera
  • 12 Ağustos 2026 Çarşamba: Everything Everywhere All at Once
  • 15 Ağustos 2026 Cumartesi: Inside Out 2
  • 19 Ağustos 2026 Çarşamba: Top Gun: Maverick
  • 22 Ağustos 2026 Cumartesi: Le Mans '66 (Ford v Ferrari)
  • 26 Ağustos 2026 Çarşamba: Bursa Bülbülü
  • 29 Ağustos 2026 Cumartesi: Son Akşam Yemeği
  • 2 Eylül 2026 Çarşamba: Aşkın (500) Günü
  • 5 Eylül 2026 Cumartesi: Adile Naşit
  • 9 Eylül 2026 Çarşamba: Frozen II
  • 12 Eylül 2026 Cumartesi: Kardeş Takımı 3
Akasya'da açık hava sineması başlıyor

Akkök Holding, Kültür Sanat, Cumartesi, Sinema, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Sinema Akasya'da açık hava sineması başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
Fısfıs İsmail’den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım Fısfıs İsmail'den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım

10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
08:31
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
07:36
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar Geri sayım başladı
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 10:44:07. #7.12#
SON DAKİKA: Akasya'da açık hava sineması başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.