Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Akçaabat Belediye Başkanı seçilen Osman Nuri Ekim, mazbatasını alarak göreve başladı.

AK Parti'den Akçaabat Belediye Başkanı seçilen Osman Nuri Ekim, mazbatasını alarak göreve başladı.



Akçaabat Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Ekim, ardından Belediye Başkanlığına geçti.



Başkanlık makamında düzenlenen törende Ekim, görevi, 5 dönem Akçaabat Belediye Başkalığı yapan Şefik Türkmen'den devraldı.



Ekim, Türkmen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Şefik Türkmen 25 yıl boyunca Akçaabat'a önemli hizmetlerde bulundu ve hizmet çıtasını en yüksek seviyeye çıkarttı. Biz de bundan sonra bu hizmet çıtasını daha yukarılara çıkartmak için gayret göstereceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Akçaabat Şefik Türkmen'i ve hizmetlerini unutmayacak." dedi.



Türkmen ise 25 yıl boyunca Akçaabat'a gururla hizmet ettiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Mart 1994'ten beri 25 yıl boyunca 5 kez Akçaabat halkı beni bu göreve layık gördü. Buradan bana destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. 25 yıl boyunca hiçbir siyasi ayrım yapmadan halkımıza hizmet etmeye çalıştım. Bugün gelinen noktada bu görevi gururla Osman Nuri Ekim'e teslim ediyorum. Osman Nuri Ekim'in Akçaabat'ta başarılı olacağına inanıyorum. Yeni başkanımıza başarılar diliyorum."



AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise Şefik Türkmen'in 25 yıllık görev süresi içerisinde hiçbir şaibeli işe imza atmadığına işaret ederek, kendisine teşekkür etti.



Türkmen, törenin ardından belediye çalışanları tarafından alkışlar ve çiçeklerle uğurladı.



Devir teslim törenine, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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