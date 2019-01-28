Son Dakika Haberleri: Akçakoca Emit Fuarı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Akçakoca Emit Fuarı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Turizm profesyonellerinin uluslararası buluşma platformu olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı için Akçakoca Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Akçakoca Emit Fuarı İçin Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Turizm profesyonellerinin uluslararası buluşma platformu olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı için Akçakoca Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Tarih, kültür, turizm potansiyelini bünyesinde barındıran Akçakoca'nın ön plana çıkan birçok değerlerinin, en güzel şekilde tanıtılması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda bu yıl 31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında 23.'sü düzenlenen EMİTT fuarı için hazırlıklarını tamamlayan Akçakoca Belediyesi Salon 3'de, 35 metrekare stant açarak EMİTT fuarına katılıyor.

EMİTT fuarı ile ilgili Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek EMİTT fuarı için hazırlıklarımız tamamlandı. İlçemizin tanıtımının yer aldığı broşürler, hediyelik eşyalar hazırlandı. Bu yılda yine ayrı bir stantta Karadeniz'in incisi olan Akçakoca'mızın gezilecek görülecek yerlerini ve kültürel değerlerinin tanıtımını yapacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Akçakoca, Güncel
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