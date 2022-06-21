Akçakoca-Ereğli yolu su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Akçakoca-Ereğli yolu su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı

21.06.2022 11:51
Akçakoca-Ereğli yolu su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce'de su taşkınıyla yola taşınan odun ve taş parçaları nedeniyle D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca-Ereğli yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Düzce'de su taşkınıyla yola taşınan odun ve taş parçaları nedeniyle D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca- Ereğli yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Çayağzı mevkisinde sağanağın ardından su taşkınları meydana geldi.

Suyla birlikte yola taşınan taş ve odun parçaları sebebiyle Zonguldak Ereğli istikameti trafiğe kapatıldı.

Jandarma ve polis ekipleri Ereğli yönüne giden sürücüleri Sokak mevkisinde durduruyor.

Ekiplerin yolu temizleme çalışması devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akçakoca-Ereğli yolu su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

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