Akdağmadeni Belediyesinden sağlık çalışanlarına maske desteği - Son Dakika

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni Devlet Hastanesine 3 bin cerrahi maske,110 şişe el dezenfektanı ve 50 adet yüz siperliği desteğinde bulunduklarını belirtti.

Yalçın, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiğini söyledi.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının öneminin daha fazla anlaşıldığını aktaran Yalçın, belediye olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını, ihtiyaç duyulması halinde belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini ifade etti.

Yalçın, sağlık çalışanlarına koronavirüs ile mücadele çalışmalarında kullanmaları için Akdağmadeni Devlet Hastanesine 3 bin cerrahi maske,110 şişe el dezenfektanı ve 50 adet yüz siperliği bağışında bulunduklarını bildirdi.