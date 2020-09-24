Akhisar'da 250 kilo atık pil ile 100 bin metreküp toprağı kurtarıldı - Son Dakika

Akhisar'da 250 kilo atık pil ile 100 bin metreküp toprağı kurtarıldı

Akhisar'da 250 kilo atık pil ile 100 bin metreküp toprağı kurtarıldı Akhisar Belediyesi, topladığı 250 kilogram atık pil ile yaklaşık 100 bin metreküp verimli toprağı kirletilmekten kurtardı.

Akhisar'da 250 kilo atık pil ile 100 bin metreküp toprağı kurtarıldı

MANİSA - Akhisar Belediyesi, topladığı 250 kilogram atık pil ile yaklaşık 100 bin metreküp verimli toprağı kirletilmekten kurtardı.

Akhisar Belediyesi, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan atık pilleri toplamaya başladı. İlk bir ayda 250 kilo atık pil toplanarak yaklaşık 100 bin metreküp verimli toprak kurtarılmış oldu. Atık pillerin pil toplama kutularına atılması çağrısında bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halk sağlığını korumak ve doğaya verdiğimiz zararı önlemek amacıyla lütfen atık pillerinizi, atık pil toplama kutularına atın. Gelecek nesillerimize daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakalım" ifadelerini kullandı.

Kullanım ömrünü tamamlamış ya da fiziksel olarak hasara uğramış atık pillerin içerisinde bulunan tehlikeli kimyasal maddelerin bilinçsizce çöpe atıldığında insan sağlığına ve doğaya ciddi zararlar verdiğini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, atık pilleri çöplerden ayrı olarak topladıklarını belirtti.

Akhisar Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini belirten Başkan Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak gelecek nesillerimize sağlıklı bir çevre bırakmak için sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarına önem veriyoruz. Bu kapsamda doğaya ciddi zararları olan atık pilleri toplamaya başladık. İlk olarak 250 kilogram atık pil topladık. Akhisar genelinde dağıttığımız Atık Pil Toplama Kutuları'nda biriken bu atık pilleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği 'ne veriyoruz. TAP daha sonra bu atık pilleri geri dönüşüm işlemine sokarak birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılmasını sağlıyor. Gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakmak için doğaya ve halk sağlığına ciddi zararları bulunan atık pilleri, rutin çöp toplama işlemlerimizden ayrı bir şekilde yapıyoruz. Halkımızdan ricam şudur; lütfen atık pillerinizi okullara, muhtarlıklara ve belediyemize koyduğumuz atık pil toplama kutularına atın" ifadelerini kullandı.

"100 bin metreküp verimli toprak kurtarıldı"

Yaklaşık 100 bin metreküp verimli toprağın kurtarıldığını dile getiren Dutlulu, "1 adet kalem pil 4 metreküp toprağı kullanılamaz hale getiriyor. Bilinçsizce çöpe atılan atık piller toprağa karışıyor ve daha sonra besin zinciri yoluyla insan vücuduna ulaşan civa, kurşun ve kadmiyum gibi metaller kanser, böbrek, karaciğer hastalıklarına neden olabilir. Topladığımız 250 kilogram atık pil ile yaklaşık 100 bin metreküp verimli toprağı kirletilmekten kurtardık. Doğayı korumak bizim elimizde. Atık Pil Toplama kutularımızı kullanan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Akhisar'da 250 kilo atık pil ile 100 bin metreküp toprağı kurtarıldı

Besim Dutlulu, Kimyasal, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar'da 250 kilo atık pil ile 100 bin metreküp toprağı kurtarıldı - Son Dakika

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