Akhisar'da Naim Süleymanoğlu Parkı yükseliyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde 4000 metrekare alan üzerinde otopark, semt sahası, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları, fitness ve koruluk alanın yer alacağı kompleksin yapımı için çalışmalara başladı. Naim Süleymanoğlu Semt Sahası adını taşıyacak projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde bulunan eski basketbol sahası, çevresi de projeye dahil edilerek 4000 metrekarelik bir semt sahası olarak düzenleniyor. Bir süre önce inşaatına başlanan projede otopark, semt sahası, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları, fitness ve koruluk yer alacak. Naim Süleymanoğlu'nun isminin yaşatılacağı parkta inşaat çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Taban, "Projemizin bünyesinde mahallenin ihtiyacı olan alanlar var. Otopark, spor ve çocuklarımız için oyun alanlarımız var. Yeşil alanlarıyla, ağaçlandırmalarla, bitki düzenlemeleriyle güzel kompleks yapılar haline dönüştürmüş oluyoruz. Hedeflerimizden biri de aslında mahallelerimizde bu tür alanları arttırarak vatandaşımızın yürüyüş mesafesinde bu imkanlardan istifade edebilmesi. Burada da böyle bir alanımızın varlığı bizim elimizi rahatlatmış oluyor. Burada yaklaşık 4000 metrekarelik bir saha var. Bu alanı da geçmişteki planları da göz önünde bulundurarak, mevcut kullanılan basket sahasını olabildiğince kullanmaya çalışarak üzerine yapılması gereken ilaveleri ve rehabilitasyonu da gerçekleştirerek yeni haline kavuşturmuş olacağız. Bütün mahallelerimizde olması durumunda anne evladıyla, dede torunuyla gelebilir. Burada hoşça vakit geçirebilirler" ifadelerinde bulundu. - BURSA