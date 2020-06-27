Akhisarspor çıkış arıyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic dahil kulüpten 12 isimde koronavirüs çıkmasının gölgesinde oynadığı Altay deplasmanını 3-1 kaybederek Süper Lig yarışında çok ağır yara alan Akhisarspor, yarın Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak. Yeşil-siyahlılarda cezalı Cocalic ile sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Hasan Ali forma giyemeyecek. Alperen'in ise durumu belirsiz. Ligde bu maç öncesi Akhisarspor bitime 5 karşılaşma kala ilk 2 barajının 5 puan gerisinde, 45 puanla Play-Off hattında yer alıyor.Süper Lig yolunda 9 gün içinde 3 hayati öneme sahip maç oynayacağı zorlu bir periyotta olan Akhisarspor, diğer yandan geçen hafta koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Burhan, Ergin, Vrsajevic'i Ümraniye randevusuna yetiştirmeye çalışıyor. Geçen hafta bir süre hastanede karantina altına alınan Akhisarlı 12 ismin salı, perşembe ve dün tüm takımla birlikte yapılan art arda 3 koronavirüs testi negatif sonuçlandı. Futbol Federasyonu'na başvuran yeşil-silahlılar, TFF Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki iki negatif testin arasında 5 günlük süre olması şartının değiştirilmesi talep etti. Ege temsilcisi, hocası ve futbolcularını maça yetiştirmek için talimat değişikliği bekliyor. Akhisar'ın yarı sahaya Gökhan - Tolga, Uğur Arslan, Kadir, Musa Nizam, Rotman, Bjarnason, Onur, Hadzic, Erhan, Cikalleshi ilk 11'yle çıkması bekleniyor.

- İzmir