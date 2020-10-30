Akhisarspor ilk peşinde

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Eskişehirspor'a konuk olacak Akhisarspor bu sezon bir ilki yaşamak istiyor. Geride kalan 6 haftada hiç deplasmanda kazanamayan ve galibiyet serisi yakalayamayan yeşil-siyahlılar gözünü Eskişehirspor maçına çevirdi. Bu sezon dış sahada Bandırmaspor ve Samsunspor'a 1-0 yenilip, İstanbulspor'la berabere kalan Ege ekibi, mali ve idare sorunlarla başladığı ligde seri de yakalayamadı. İlk galibiyetini 3'üncü haftada 2-0'lık sonuçla Balıkesirspor'a karşı alan Akhisarspor, ardından oynadığı 3 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Geçen hafta ise evinde Bursaspor'u 2-1'lik sonuçla geçen Akhisarspor, Eskişehir deplasmanı öncesi 3 puan için kenetlendi.