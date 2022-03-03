Akıl almaz olmaz, hırsızlık için kule vince çıktılar - Son Dakika
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Akıl almaz olmaz, hırsızlık için kule vince çıktılar

03.03.2022 16:07
Akıl almaz olmaz, hırsızlık için kule vince çıktılar

Afyonkarahisar'da metrelerce yükseklikteki kule vince çıkarak bakır kablo çalan 3 kişi polis tarafından yakalanırken, şahıslardan 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da metrelerce yükseklikteki kule vince çıkarak bakır kablo çalan 3 kişi polis tarafından yakalanırken, şahıslardan 2'si tutuklandı.

Olay, kent merkezi Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerindeki inşaat alanına giren şahıslar kule vince çıktı. Şüpheliler ardından kule vinç üzerinde takılı vaziyette bulunan vincin klima hattındaki 800 metre bakır boru ile 500 metre elektrik kablolarının, 800 metre ev hattı elektrik sistemleri kablolarının keserek çaldı. Olayın ardından inşaat yetkililerinin haber vermesi ile bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirilen şahısların R.C.G, A.A. ve A.I., olduğu tespit edildi. Sonrasında operasyon düzenleyen ekipler R.C.G. ve A.A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.C.G. ve A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, İnşaat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akıl almaz olmaz, hırsızlık için kule vince çıktılar - Son Dakika


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