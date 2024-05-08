Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı - Son Dakika
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Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı

Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri\'de bir spor okulu daha hizmete açıldı

Yahyalı Kaymakamlığı tarafından yaptırılan ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bir yılda hem Değerler Eğitim Merkezi'ni oluşturduk hem de her mahalleye spor okulu açacağız diye iddialı bir cümle ile başlayıp şu ana kadar 30'a ulaştık" dedi.

08.05.2024 17:04
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Kayseri'de gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması ve spora yönelmesi amacıyla hizmete açılan ERVA Spor Okullarına bir yenisi daha eklendi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, ERVA projesi kapsamında, Yahyalı Kaymakamlığı tarafından yaptırılan ERVA Spor Okulu'nun açılışına katıldı.

"ŞU ANA KADAR 30'A ULAŞTIK"

Açılışta konuşan Çiçek, ERVA projesinin, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü belirtti. Birlik ve beraberlikle güzel sonuçların alınmaya başladığını aktaran Çiçek, "Bir yılda hem Değerler Eğitim Merkezi'ni oluşturduk hem de her mahalleye spor okulu açacağız diye iddialı bir cümle ile başlayıp şu ana kadar 30'a ulaştık. Yahyalı Kaymakamımız Mehmet Kaya'yı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" dedi.

"GENÇLERİMİZİN ÇAĞRILARI KARŞILIKSIZ KALMADI"

Konuşmasının devamında "Aslında sadece şehir merkezinde olan mahallelerde yapmak için yola çıkmıştık ancak ilçelerden de talep ve destek geldi" diyen Çiçek, şöyle devam etti: "Yahyalı zaten sporda başarılı. Yahyalı'da ERVA'nın olmaması bir eksiklik olur diye düşündük. Kayseri'deki kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız, belediyelerimiz, gençlerimizin çağrısını karşılıksız bırakmadı. Hepsine teşekkür ediyorum."

Yahyalı Kaymakamlığının ERVA Spor Okulu'nun açılışı yapıldı

Konuşmanın ardından, Yahyalı ERVA Spor Okulu'nun açılışı Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Jandarma Komutanı Tugğeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk katıldı. Öte yandan Vali Çiçek Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı - Son Dakika

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