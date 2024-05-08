Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak - Son Dakika
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Politika

Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak

Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz\'ın cenazesi TBMM\'de törenle uğurlanacak

21. Dönem DSP Denizli Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, tedavi gördüğü rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Kocabatmaz'ın cenazesi, TBMM'de yapılacak törenin ardından memleketi Denizli'de defnedilecek.

08.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:44
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21. Dönem DSP Denizli Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, hayatını kaybetti. Bülent Ecevit başkanlığındaki 57. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan 78 yaşındaki Prof. Dr. Kocabatmaz'ın cenazesinin yarın saat 11.00'de TBMM'nde yapılacak törenin ardından Cuma günü memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

MEHMET KOCABATMAZ KİMDİR?

Kocabatmaz 1946 yılında Tavas'ta dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalında Doktora yaptı. Fırat Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurulu Üyeliği, XXI. Dönem Denizli Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

Ecevit'in yakın çalışma arkadaşı ve eski devlet bakanı Mehmet Kocabatmaz hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak - Son Dakika
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