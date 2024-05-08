İngiltere'de Öğretmen, Bir Öğrencisiyle İlişkiye Girdi ve Başka Bir Öğrenciden Hamile Kaldı - Son Dakika
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İngiltere'de Öğretmen, Bir Öğrencisiyle İlişkiye Girdi ve Başka Bir Öğrenciden Hamile Kaldı

İngiltere'de bir matematik öğretmeni olan Rebecca Joynes, bir öğrencisiyle ilişkiye girdiği sırada başka bir öğrenciden hamile kaldı. Joynes'in ilişkisi duyulunca hakkında dava açıldı ve mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı. Joynes, çalıştığı okuldan atıldı ve dava devam ediyor.

08.05.2024 16:26  Güncelleme: 16:33
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İngiltere'de 30 yaşındaki matematik öğretmeni Rebecca Joynes, bir öğrencisi ile lüks bir dairede ilişkiye girdiği için yargılandığı sırada başka bir öğrenciden hamile kaldı.

Öğretmen, öğrencisi ile ilişkiye girdikten sonra öğrenciyi ilişki hakkında kimseye bir şey söylememesi hakkında uyarmasına rağmen öğrenci, bir başka arkadaşına mesaj atarak Joynes ile ilişkiye girdiğini söyledi.

İlişkinin duyulması üzerine Joynes, hakkında dava açıldı. Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece kefaletle serbest bırakılanalındıktan Joynes'in davasına bakan savcı Joe Allman, Joynes'in başka bir öğrencisi ile uzun süreli ilişkisi olduğunu ve öğrencisinden kamile kaldığını söyledi. Savcı, öğrencinin kendilerine Joynes ile ilişkisi olduğunu ve en az 30 kez ilişkiye girdiklerini belirtti.

Joynes, mahkemede öğrencisinden kamile kaldığını itiraf etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde iki öğrencisini de ilişki için evine aldığı tespit edilen Joynes, mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı. Joynes, çalıştığı okuldan atılırken dava devam ediyor.

Öğrencisi ile ilişki yaşadığı için yargılanan kadın öğretmen Rebecca Joynes, dava devam ederken başka öğrencisinden hamile kaldı
Öğrencisi ile ilişki yaşadığı için yargılanan kadın öğretmen Rebecca Joynes, dava devam ederken başka öğrencisinden hamile kaldı
Öğrencisi ile ilişki yaşadığı için yargılanan kadın öğretmen Rebecca Joynes, dava devam ederken başka öğrencisinden hamile kaldı

3.Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de Öğretmen, Bir Öğrencisiyle İlişkiye Girdi ve Başka Bir Öğrenciden Hamile Kaldı - Son Dakika

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