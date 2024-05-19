Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesi sonrası Türkiye harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Her türlü desteği vermeye hazırız" açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı'nı arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu. AFAD ise dağcı arama kurtarma personelleri ile 6 aracın bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

19.05.2024 22:30  Güncelleme: 23:33
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan'da düşmesi sonrası Tahran yönetimi Türkiye'den gece görüşlü helikopter ve arama kurtarma ekibi talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri'nin peş peşe açıklamaları sonrası Milli Savunma Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.

İran Devlet televizyonu, Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı. Reisi'nin bulunduğu helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu öğrenilirken Tahran yönetimi Türkiye'den yardım istedi.

Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SONRASI DEVLET KURUMLARI HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." açıklaması sonrası devlet kurumları harekete geçti.

Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor

MSB: AKINCI İHA VE COUGAR TİPİ HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Helikopterin düştüğü bölgede hava şartları ve engebeli arazi nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı Akıncı İHA ile gece görüş özelliğine sahip Cougar tipi bir helikopterin görevlendirildiğini duyurdu. AFAD da dağcı arama kurtarma personelleri ile 6 aracın bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedildi. İran Kızılayı, daha önce yaptığı açıklamada "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini duyururken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını vurguladı.

Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor

HELİKOPTERİN İÇİNDE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA VAR

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi. Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirildi.

Türkiye\'den İran\'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hüseyin Taşkın GÜLER: Aynı ivediliği keşke Muhsin yazıcıoğlu içinde gösterseydiniz. 15 8 Yanıtla
  • Sabri İnce: Muhsin başkanın da helikopteri düştü. Gece görüş kameralı hava aracı yokmuydu o zaman. Yardım etmek iyidir de ,bize yardım eden olmadı nedense. 10 4 Yanıtla
    Fırat Karakayacı: yoktu tabi ozaman teknoloji 3 1
  • Oğuz Kuru: Muhterem hocamız seni başkan zamanında ihamız ve siyahımız yoktu gece görüşlü 0 0 Yanıtla

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