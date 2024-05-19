Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİRİMİZİN PERFORMANSI İYİ DEĞİLDİ"

Buruk, maçla ilgili "11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık" ifadelerini kullandı.

"HAFTAYA BURAYA ŞAMPİYON DÖNECEĞİZ"

Şampiyonluk ile ilgili de konuşan deneyimli teknik adam "Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Konya'nın da durumu belli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz. Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" açıklamasını yaptı.