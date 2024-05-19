Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz - Son Dakika
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Spor

Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, şampiyonluğu son haftaya bıraktı. Maçın ardından açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, "Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz. Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

19.05.2024 22:01
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz

"HİÇBİRİMİZİN PERFORMANSI İYİ DEĞİLDİ"

Buruk, maçla ilgili "11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık" ifadelerini kullandı.

Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz

"HAFTAYA BURAYA ŞAMPİYON DÖNECEĞİZ"

Şampiyonluk ile ilgili de konuşan deneyimli teknik adam "Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Konya'nın da durumu belli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz. Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" açıklamasını yaptı.

Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Galatasaray Spor kulübü: Sıkma canını hocam haftaya hepsi sahada ağlarlar 3 2 Yanıtla
  • Ali Arat: bunlar bir hafta sevinir biz bir yil hocam 2 2 Yanıtla
  • Turan BAKIR: Sasa boyeyi sattın eline ne geçti, dolduramadın yerini, sancezi satacaklar yerine adam varmi olsa sattığın akım alır, Alper satılırmı bu nasıl Bi kafaya anlamadım, 0 1 Yanıtla
  • Oooo: Fener normal şampiyonluk kaybetmez Haftaya bir kaç kişiyi kalpten götürerek kaybeder 1 0 Yanıtla

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