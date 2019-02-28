Son Dakika Haberleri: Akıllı Telefonlarda 1tb Microsd Dönemi Başladı

Akıllı Telefonlarda 1tb Microsd Dönemi Başladı

33 dakika önce

WD ve Micron Hayalini Kurduğunuz Akıllı Telefonu Size Verebilir İşlemciler artık Moore yasalarına ayak uyduramazken, bellek üreticileri daha küçük alanlara daha fazla depolama alanı koymaya devam ediyor.

Akıllı Telefonlarda 1tb Microsd Dönemi Başladı, System.String[]
WD ve Micron Hayalini Kurduğunuz Akıllı Telefonu Size Verebilir


İşlemciler artık Moore yasalarına ayak uyduramazken, bellek üreticileri daha küçük alanlara daha fazla depolama alanı koymaya devam ediyor. Micron ve Western Digital; Akıllı telefon depolama alanınızı önemli ölçüde artırmanıza yardımcı olacak 1 TB microSD hafıza kartlarını açıkladı.

Ancak bu ürünlerin Lexar'ın ilk 1 TB SDXC bellek kartlarını satmaya başladıktan kısa bir süre sonra gelmeye başladığını hatırlatmamız gerekli.

Akıllı Telefonlarda 1TB MicroSD Dönemi Başladı

WD'in sahip olduğu Sandisk markası 160 MB/Sn okuma hızıyla Micron'un 100 MB/sn okuma hızına kıyasla daha hızlı görünüyor ancak durum sandığımız gibi değil. En son 96 katmanlı 3D dört hücreli QLC NAND teknolojisine sahip olan Micron'un kartı, rakibi için 90 MB/ sn'ye kıyasla 95 MB/ sn hızında biraz daha hızlı yazabiliyor.

Tüm bunlara rağmen yeni nesil MicroSD Express formatının duyurulduğunu ve vaat ettiği 985 MB/Sn'lik hızların yanında bir hiç kalıyor.

Elbette depolama hakkı büyük paralar ödüyoruz. 1TB SanDisk Extreme UHS-I microSD  Nisan ayında 450 dolar'dan satılacak. 512GB'lık model ise 200 dolar. Micron kendi 1TB kartı için henüz bir fiyat belirlemedi, ancak 2019'un ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

Western Digital, Micron

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:40 Kaynak: Teknotalk.com

Sandisk, Western Digital, Yenikadinda Gösterme, Teknoloji
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