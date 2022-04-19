Akıma kapılan işçi 6 metreden düştü iddiası - Son Dakika
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Akıma kapılan işçi 6 metreden düştü iddiası

19.04.2022 12:07
Akıma kapılan işçi 6 metreden düştü iddiası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elektrik akımına kapılan talihsiz işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elektrik akımına kapılan talihsiz işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü.

Olay, Muratlı'nın İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir inşaat/betonarme prefabrik fabrikasında elektrikçi olarak çalışan Hakan D. (33), elektrik akımına kapılarak dengesini kaybedip yaklaşık 6 metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Yaralı işçi olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan talihsiz işçi, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, sık sık iş kazalarının yaşandığı fabrikada iş güvenliği zafiyeti olup olmadığı araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, İnşaat, işçi, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akıma kapılan işçi 6 metreden düştü iddiası - Son Dakika


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