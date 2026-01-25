AKINCI TİHA\'dan Başarılı Test

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, başarılı bir teste daha imza attı. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Roketsan tarafından yerli ve milli olarak üretilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL