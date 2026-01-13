Akkim İyi Gelecek Staj Programı Başladı

Akkim Kimya, genç yeteneklerin iş dünyasına güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefleyen "Akkim İyi Gelecek" staj programının yeni dönemini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana uygulanan ve bugüne kadar 80 gence kapı açan "Akkim İyi Gelecek" staj programının 2025-2026 dönemine 14 yeni stajyer dahil oldu. Bugüne kadar 13 genci tam zamanlı olarak bünyesine katan şirket, bu yılki stajyerlerin de farklı departmanlarda görev alarak profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine 8 ay boyunca haftada 3 gün gerçek iş deneyimi sunan staj programı, stajyerlere eğitim programları, mentorluk desteği, proje bazlı çalışmalar ve iş hayatını öğrenme fırsatları sunuyor.

Gençlerin yeteneklerini geliştirmeyi ve profesyonel deneyim kazanmalarını hedefleyen programda, stajyerler, Akkim'in iş kültürünü yakından tanırken, gerçek projelerde aktif rol alarak kariyer yolculuklarını şekillendirme şansı buluyor.

Akkim'in insan kaynakları politikası, "Sadece Çalışmak İçin Değil, Gelişmek İçin de Doğru İşyeri" stratejisiyle şekilleniyor.

Şirket, genç yetenekler için, piyasa rekabetçiliği ve adaleti esas alan ücret ve yan haklar yapısı, güçlü bir gelişim-eğitim altyapısı, kurumsal sosyal sorumluluk, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik alanındaki projelerle fark yaratan bir çalışma ortamı sunuyor. Bu yaklaşım, Akkim'i genç yetenekler için cazip bir çalışma alanı haline getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkim Kimya İnsan ve Kurumsal Hizmetler Direktörü Koray Özgür, İyi Gelecek staj programını, genç yeteneklerle erken dönemde güçlü ve sürdürülebilir bir bağ kurmanın önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Özgür, stajyerlerin yalnızca izleyen değil, gerçek projelerde sorumluluk alan ve katkı sunan ekip arkadaşları olmasını önemsediklerini aktararak, "Akkim kültürünü deneyimleyen, gelişimine yatırım yapılan gençlerin, gelecekte hem şirketimize hem de sektöre değer katacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.