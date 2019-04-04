Akkuyu Nükleer Santrali, Türk Sanayisine Büyük Fırsatlar Sunuyor

Akkuyu
Nükleer Güç Santrali inşaatında yer almak isteyen Türk firmaları, yabancı firmalarla yeni ortaklık anlaşmaları imzalamaya başladı.
Türk sanayisi, Mersin
'de Rusya
Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşaat sürecinde daha fazla yer alabilmeyi amaçlıyor. Ankara Sanayi Odası
(ASO) Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar, Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyesi firmaların başarılı çalışmalara imza atmaya başladıklarını söyledi. Cabbar, şirketlerin Fransa
, Güney Kore
gibi bu alanda kendini ispatlamış ülkelerden yeni ortaklık anlaşmaları imzaladıklarını dile getirdi.
Atılan adımlar hakkında bilgi veren Cabbar, "NÜKSAK üyeleri ile birlikte nükleer santrallere ve nükleer sanayinin yoğun olduğu bölgelere geziler düzenliyoruz. Bu teknik gezilerin ve etkinliklerin sonucunda uluslararası iş birlikleri gelişiyor. Örneğin, NÜKSAK üyesi Gedik Döküm ve Vana, Fransızların nükleer santrallerine vana tedarik eden bir firmayla işbirliği anlaşması imzaladı. Yine bir diğer NÜKSAK üyesi firma Roleda Makine de bir İspanyol firmasıyla ortak şirket kurdu. Bu şekilde ilişkiler ve işbirlikleri gelişiyor. Böylece Akkuyu nükleer santrali için gerekli olan sanayi altyapısı ve tecrübesini de elde etmeye başladık. Bizler Türk sanayisi olarak Akkuyu NGS'de daha fazla yer almak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Roleda Makine firması sahibi Selman Kadir Özkan
, Türk firmaları için nükleer sanayinin yeni bir alan olduğunu ifade etti. Bu alanda yeni bir iş birliğine adım attıklarını kaydeden Özkan, "Biz Roleda Makine olarak 2 yeni yurt dışı ortaklığı yaptık. Bir Güney Koreli firma ve bir İspanyol firma ile ortaklık kurduk. İspanyol firma ile basınçlı kaplar üzerine, Koreli firma ile de güvenlik kapıları üzerine iş birliği yaptık. Temel amacımız nükleerde kendimizi, neler yapabileceğimizi göstermek. İş ortaklarımızın bu alanda tecrübeleri var. Biz onların tecrübelerinden yararlanıyoruz" diye konuştu.
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu ise " Türkiye
'nin artan enerji ihtiyacı ve mevcut enerji fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle özellikle sanayi sektörü, nükleer enerjinin gücüne inanıyor" diyerek, Türkiye'de yapımı planlanan 3 nükleer santral projesinin inşasında gereken hizmetlerin dışa bağımlı olmadan, yerel tedarikçilerle gerçekleştirilebileceğini vurguladı.
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