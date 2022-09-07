Video: Panda Ailesinin Malezya'daki 'Dadı Babası' - Son Dakika
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Video: Panda Ailesinin Malezya'daki 'Dadı Babası'

07.09.2022 09:20
Video: Panda Ailesinin Malezya'daki 'Dadı Babası'

Akmal Hadi Bin Samsuddin, Malezya Ulusal Hayvanat Bahçesi Negara'da görev yapan 38 yaşında bir dev panda bakıcısı ve yaklaşık sekiz yıldır hayvanat bahçesinde pandalara bakıyor.

Akmal Hadi Bin Samsuddin, Malezya Ulusal Hayvanat Bahçesi Negara'da görev yapan 38 yaşında bir dev panda bakıcısı ve yaklaşık sekiz yıldır hayvanat bahçesinde pandalara bakıyor.

AKMAL HADİ BİN SAMSUDDİN, Panda bakıcısı:

"Merhaba. Ben Akmal Hadi Bin Samsuddin. Dev pandalar Çin'den Malezya'ya geldiğinden bu yana Dev Panda Koruma Merkezi'nde çalışıyorum. Onlar gelmeden önce eğitimlere katılmak için Çin'e gitmiştik."

Dev pandalarla ilgilenmek muhtemelen dünyadaki en kıskanılacak işlerden biri. Ancak çok sıkı çalışma gerektiriyor.

Panda evini temiz tutmak sadece ilk adım. Dev pandalara da her gün düzenli sağlık kontrolü yapılıyor.

Ayrıca bakıcıların bu sevimli hayvanlar için taze yiyecekler hazırlaması gerekiyor.

AKMAL HADİ BİN SAMSUDDİN, Panda bakıcısı:

"Bambu kesmeye gittiğimizde yabani otlardaki sivrisinekler veya yılanlar tehlikeli olabiliyor. Ama bizim için bu yalnızca bir iş değil, bir sorumluluk. Çocuklarımıza yemek hazırlıyormuş gibi hissediyoruz, bu yüzden isteyerek yapıyoruz."

ROSLY RAHMAT LANA, Negara Hayvanat Bahçesi Genel Müdür Yardımcısı:

"Pandaya tıpkı bir bebek gibi bakıyoruz. Personelin her gün onların sağlıklarına, ruh hallerine ve iştahlarına dikkat etmesi gerekiyor."

MAT NAİM RAMLİ, Dev Panda Koruma Merkezi Müdürü:

"Kan parametrelerini görmeliyiz. Pandalarda kalp hastalıklarına neden olabilen potasyum (seviye) analizi çok önemli."

Negara Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dört dev panda var. Onlar bir panda çifti ve iki kızları.

Buradaki iş yeni doğanlarla daha da zahmetli hale geliyor. Ama Akmal bu sevimli hayvanlarla birlikte olmayı çok seviyor.

AKMAL HADİ BİN SAMSUDDİN, Panda bakıcısı:

"Eğer üç günden fazla izin alırsam pandaları özlemeye başlıyorum ve hemen işe geri dönmek istiyorum."

AKMAL HADİ BİN SAMSUDDİN, Panda bakıcısı:

"Dev pandalarla her gün sekiz saatten fazla zaman geçiriyorum. Onlar hayatımın bir parçası. Merkez ikinci evim gibi. Daha doğrusu asıl evim gibi. Panda yavruları bizim bebeklerimiz gibi, benim bebeklerim gibi. Kendi çocuklarımı nasıl seviyorsam onları da öyle seviyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuala Lumpur'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hayvanat Bahçesi, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Panda Ailesinin Malezya'daki 'Dadı Babası' - Son Dakika

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