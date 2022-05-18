Akom'dan İstanbul'da Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Akom'dan İstanbul'da Sağanak Uyarısı

18.05.2022 17:31
Akom'dan İstanbul'da Sağanak Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da öğleden sonra sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesi ve il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da öğleden sonra sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesi ve il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da güneyli yönlerden hafif esen öğlenden itibaren kuvvetlenen rüzgarın etkisiyle 25°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların 5-8°C birden azalması bekleniyor. Sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesiyle beraber, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde öğlen saatlerinde başlayan yağmur, yavaş yavaş il genelinde etkili olmaya başladı. Yağışlı havanın gece saatlerinde (22: 00), serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Sıcak ve nemli havaların ardından kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte gelen soğuk hava nedeni ile kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabiliyor. Yağış anında fırtına ve gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışlar, birkaç saati aşmasa da önemli miktarda yağış bırakıyor.

İBB'nin, şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımın aksamaması, yollarda, dere yataklarında su baskınları oluşmaması için ekiplerini sahada hazır tuttuğu bildirilirken, vatandaşlardan da ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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Kaynak: ANKA

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