AKPINAR VE GEZEN'E "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN DAVA (1) - Son Dakika
AKPINAR VE GEZEN'E "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN DAVA (1)
Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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8.07.2020 00:13:49. #1.13#
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