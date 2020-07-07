AKPINAR VE GEZEN'E "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN DAVA (1) - Son Dakika

Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.