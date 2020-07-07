AKPINAR VE GEZEN'E "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN DAVA (1) - Son Dakika

AKPINAR VE GEZEN'E "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN DAVA (1)

Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKPINAR VE GEZEN'E 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET'TEN DAVA (1) - Son Dakika
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