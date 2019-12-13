Aksa, 2 bin öğrenciye eğitim verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aksa, 2 bin öğrenciye eğitim verdi - Son Dakika Ekonomi

Aksa, 2 bin öğrenciye eğitim verdi

6 saat önce

Aksa, "Enerjimiz Yarınlara" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 9 ayda 2 bin öğrenciye ulaştı.

Aksa, 2 bin öğrenciye eğitim verdi, System.String[]

Aksa, "Enerjimiz Yarınlara" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 9 ayda 2 bin öğrenciye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 ayda 19 şehirdeki 22 köy okulunda eğitim veren Enerjimiz Yarınlara ekibi, proje için toplamda 6 bin 500 kilometreden fazla yol kat etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem McCann, Aksa'nın tüm grup şirketlerinin sorumluluk bilinciyle hareket ederek kısa zamanda büyük aşama kaydettiğini ifade etti.

McCann, proje ekibinin enerjiyi tüm yönleriyle öğrencilere tanıttığını belirterek, "Öğrenciler ve öğretmenlerden aldığımız olumlu geri dönüşler, projeye önümüzdeki sene de devam etmek için bizi teşvik etti. 2020'de de aynı heyecanla eğitimlerimize devam edeceğiz. Daha fazla şehirde ve okulda daha fazla çocuğa enerjiyi anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör kurumsal iletişim çalışanlarından oluşan proje ekibi, kendi faaliyet alanlarının yanı sıra enerji kaynakları, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı, enerji okur yazarlığı, temiz enerji kavramı ve enerji üretimi gibi konularda öğrencilere bilgi verdi.

Aksa Enerji, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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