Ekonomi

Aksa Enerji'nin Gana'daki Yeni Santrali

Aksa Enerji\'nin Gana\'daki Yeni Santrali
19.01.2026 10:52
Aksa Enerji, Gana'da inşa ettiği Kumasi Santrali'nin ilk fazında 130 MW kapasiteye ulaştı.

Aksa Enerji'nin Gana'da inşa ettiği Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin 179 MW'lık ilk fazı basit çevrimde 130 MW kurulu güce ulaştı. İki fazdan oluşan santral toplamda 350 MW kurulu güce sahip olacak ve Gana'da enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.

7 ülkede 11 santral operasyonu yürüten ve 3.000 MW'ı aşan kurulu güce sahip Aksa Enerji, Gana'daki Kumasi Santrali yatırımında önemli bir eşiği daha geride bıraktı. İlk faz çalışmaları kapsamında Aralık 2025'te kısmi ticari üretime başlayan santral, basit çevrimde 130 MW kurulu güce ulaştı.

Toplam 350 MW kurulu güce sahip olarak tasarlanan Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin, 2026 yılının ilk çeyreğinde 179 MW kapasiteyle kombine çevrim modunda devreye alınması hedefleniyor. Santral, Gana'nın artan elektrik talebine uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Gana Kumasi santralimizde kısmi ticari üretimin ardından 130 MW kurulu güce ulaşmamız, bu stratejik yatırımın planlanan şekilde ve yüksek bir operasyonel disiplinle ilerlediğini gösteriyor. Aksa Enerji olarak bulunduğumuz ülkelerde enerji arz güvenliğini güçlendiren, uzun vadeli ekonomik değer oluşturan ve şebeke istikrarına katkı sağlayan altyapılar geliştiriyoruz. Gana'da attığımız bu adım, entegre yatırım ve işletme modelimizin sahadaki başarısının güçlü bir göstergesidir."

Uzun vadeli anlaşma, güçlü altyapı, kademeli büyüme

Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 20 yıl süreli ve ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında hayata geçirilirken; santralin finansmanı, inşası, işletmesi ve bakım süreçleri tamamen Aksa Enerji tarafından üstleniliyor. Bu entegre yapı, yatırımın hem operasyonel sürekliliğini hem de uzun vadeli finansal öngörülebilirliğini destekliyor.

Basit çevrimde 130 MW'a ulaşılmasıyla birlikte Kumasi Santrali, Gana'nın ulusal şebekesindeki arz güvenliğine katkı sunarken; ilerleyen süreçte iki fazda tam kapasiteyle devreye girecek kombine çevrim santrali yüksek verimlilik ve sürdürülebilir üretim sağlayacak. Proje, aynı zamanda yerel istihdama ve bölgesel kalkınmaya sağladığı katkıyla da öne çıkıyor.

Aksa Enerji, Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalarda küresel büyüme stratejisini sürdürüyor. Kumasi Santrali'nin, şirketin bu yaklaşımının Afrika'daki önemli yapı taşlarından biri olarak konumlandığı aktarıldı. - İSTANBUL

Aksa Enerji, Ekonomi, Enerji, Gana

