Son Dakika Haberleri: Aksaray Belediyesi'nden öğrencilere sıcak çorba
Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi'nden öğrencilere sıcak çorba

Aksaray Belediyesi'nden öğrencilere sıcak çorba

7 saat önce

Aksaray Belediyesi tarafından hizmete sunulan "Mobil Çorba Araçları"nda, öğrenci ve vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunuluyor.

Aksaray Belediyesi'nden öğrencilere sıcak çorba, System.String[]

Aksaray Belediyesi tarafından hizmete sunulan "Mobil Çorba Araçları"nda, öğrenci ve vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunuluyor.

Aksaray Belediyesinin, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde uyguladığı mobil çorba aracı ile sabahın erken saatlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı açıklamada, hijyen koşullarının ön planda tutularak hazırlanan çorbaların cumartesi ve pazar günleri hariç haftanın 5 iş gününde dağıtıldığını söyledi.

Çorba dağıtımının özellikle üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Çorba aracı üniversite öğrencilerinin sınav haftasında öğrencilerin rahat ulaşabileceği otobüs duraklarının bulunduğu noktalarda hizmet veriyor.

Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın içini ısıtmak için çorba ikramına başlıyor. Biz, sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın her anında yanında olmanın gayretini veriyoruz. Bu haftalar öğrencilerimizin sınav haftası olduğu için özellikle öğrencilerimizin kolay ulaşabileceği noktalarda çorba ikramında bulunuyoruz. Yoğun geçen sınav haftasında öğrencilerimizin içini ısıtmak bizim için büyük bir mutluluktur."

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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