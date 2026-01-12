Aksaray\'da Ambulansla Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta bulunan Ö.I. (37) idaresindeki 68 AAD 532 plakalı ambulans hastane istikametine seyrederken 1678. Sokak'tan önüne çıkan M.A. (37) yönetimindeki 68 AAH 250 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü Ö.I., ile ambulansta bulunan P.D. (34), E.H.Z. (42), ambulanstaki hasta G.A. (49) ve hasta yakını S.K. (42) ile hafif ticari araç sürücüsü M.A. ile araçta yolcu konumunda bulunan A.D.A. (52) ve Z.A. (53) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslara bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme balattı. - AKSARAY